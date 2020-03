Groep 8 Triade speelt in raadzaal Democracity

Aalsmeer – Afgelopen woensdag 4 maart mochten de leerlingen van groep 8b van IKC Triade als eerste dit jaar het spel Democracity van ProDemos spelen in de raadzaal. In samenwerking en met ondersteuning van raadsleden maken de kinderen kennis met democratische besluitvorming. Ze brengen een bezoek aan het raadhuis en bouwen samen een stad. Het is een interactief spel waarmee de gemeenteraad op toegankelijke wijze de deur openzet voor alle basisscholen.

De klas neemt plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat midden in de kring en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of moet er juist veel ruimte komen voor groen? En liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school?

In eerste instantie wordt de klas opgedeeld in fracties en bedenken zij zelf een partijnaam en slogan. Binnen de fracties worden korte partijprogramma’s gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties weer in de grote kring met elkaar in debat. Uiteindelijk worden er een aantal beslissingen genomen en kan de stad gebouwd worden. Na het spel kunnen de kinderen vragen stellen aan bijvoorbeeld de burgemeester, een wethouder of enkele raadsleden. De kinderen horen dan hoe het toegaat in de echte gemeenteraad.

Democracity is een spel van ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat, dat kinderen in bijna alle gemeenten van Nederland kunnen spelen. Burgemeester Gido Oude Kotte ondertekende samen met Karel Ploeger van ProDemos de overeenkomst die Aalsmeer daarmee in de gelegenheid stelt om het spel zelfstandig te organiseren.

In de aankomende weken zullen er nog veel meer kinderen deelnemen aan dit spel. Geïnteresseerd geraakt als docent/begeleider om het spel ook te mogen spelen met uw groep? Neem dan contact op door een mail te sturen naar griffie@aalsmeer.nl