Groep 8 OBS Toermalijn op televisie

Uithoorn – In november zijn er op OBS Toermalijn opnames gemaakt voor het televisieprogramma ‘Willem Wever’. De leerlingen van groep 8 daagden juf Marisha uit voor een challenge. Aan de hand van een aantal vragen werd getest wie de meeste kennis in huis heeft: de leerlingen of de juf. De winnaar van de challenge mag de verliezer een douche geven met de ‘smurriespuit’.

Aankomende zondag 11 maart is de uitzending te zien op NPO 3. Om 09.45 uur start het programma en kan iedereen kijken wie er gewonnen heeft. Want dat houdt groep 8 natuurlijk nog even geheim. Allemaal kijken dus!