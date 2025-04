Groen Uithoorn doet niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen 2026

Uithoorn – Groen Uithoorn zal niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. Dat heeft de partij na lang en zorgvuldig beraad besloten. Volgens de fractie is het een moeilijk, maar weloverwogen besluit, dat niet lichtvaardig is genomen. Tot aan de installatie van de nieuwe gemeenteraad blijft Groen Uithoorn zich met volle overtuiging inzetten voor de idealen van de partij en voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. “We gaan, zoals dat zo mooi heet in ambtelijke taal, over tot de orde van de dag”, aldus de fractie.

Overwegingen

Een van de belangrijkste overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, is de bemensing van de fractie richting de verkiezingen. In 2024 nam burgerlid Jacinta Guppertz al afscheid van de partij. Fractie-assistent Joke de Wolde heeft aangegeven dat zij alleen nog beschikbaar is tot de komende gemeenteraadsverkiezingen. Willem Körnmann, burgerlid, laat weten het besluit met gemengde gevoelens te nemen. Zijn betrokkenheid bij en passie voor de lokale politiek zijn nog altijd groot. “Raadswerk, zeker binnen een tweemansfractie, vraagt een enorme tijdsinvestering. Het is bijna ondoenlijk om alle dossiers en vergaderstukken grondig door te nemen, commissies en raadsvergaderingen voor te bereiden én in contact te blijven met inwoners en belanghebbenden over voor hen belangrijke onderwerpen. Hoe moeilijk het ook is, je moet keuzes maken.”

Körnmann geeft aan dat zijn werk voor Kinderboerderij De Olievaar in toenemende mate zijn tijd en aandacht opeist. “De boerderij is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige (zorg)boerderij. Dat vraagt een 24/7 inzet: van dierverzorging tot het aansturen van vrijwilligers en het op peil houden van de faciliteiten.” Het besluit om zich terug te trekken uit de politiek is in goed overleg genomen met de fractie voorzitter, Jeroen Albers. “Op deze manier is er voldoende tijd voor Jeroen Albers om na te denken over zijn politieke ambities, en kan tegelijkertijd de focus volledig liggen op het belangrijke werk dat er nog ligt tot maart 2026.”

Op de foto: v.l.n.r: Joke de Wolde, Jeroen Albers, Jacinta Guppertz en Willem Körnmann. Foto: aangeleverd.