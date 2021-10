Groen licht voor woningbouw in Oosteindedriehoek

Aalsmeer – De gemeenteraad stemde afgelopen donderdag in met de woningbouwplannen in Aalsmeer Oost. Deze locatie, bekend als de Oosteinderdriehoek, is grofweg gelegen tussen de Legmeerdijk, de Aalsmeerderweg en ten oosten van de Vlinderweg. Hier zal in verschillende fases diverse woningen worden gebouwd. Voor de 1e fase is nu akkoord gegeven en bestaat uit rond de 800 woningen.

Erik Abbenhues, woordvoerder wonen voor de VVD over de woningbouwplannen: “Wat de VVD betreft een prachtig plan, met een zeer gevarieerd programma voor diverse doelgroepen zoals gezinnen maar ook 1 persoonshuishoudens. Met voldoende groen in de wijk. We hebben wel aan de wethouder meegegeven dat voldoende parkeren een voorwaarde is, om parkeeroverlast voor de omliggende wijken te vermijden. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor een wat ongelukkig geprojecteerd appartementengebouw, recht tegenover de Vlinderweg. In het definitieve ontwerp moet daar een oplossing voor gevonden worden.”

Nu de gemeenteraad ingestemd heeft met de plannen, kan de volgende stap in het proces genomen worden, het voorbereiden van het bestemmingsplan. Samen met het definitief maken van de plannen, gaat dit naar verwachting ongeveer een half jaar duren. Verwacht wordt na de zomer te kunnen starten met de bouw.

“Trots op resultaat”

Fractievoorzitter van de VVD Aalsmeer en Kudelstaart Dirk van der Zwaag is ook tevreden. “De lokale VVD herkent de wens van veel inwoners om goede en betaalbare woningen te bouwen. Naast twee grote plannen voor woningen in Kudelstaart (Westeinderhage en Hoofdweg Zuid), is dit nu het derde plan dat concreet wordt. Ik ben er van overtuigd dat heel veel inwoners de komende jaren een kans krijgen op onze woningmarkt, of het nu gaat om te huren of om te kopen. Ik ben trots op het resultaat van een goede samenwerking tussen de verschillende politieke partijen, en een groot compliment voor onze vakkundige wethouders.”

“Blij mee”

Ook het CDA is tevreden met het groene licht voor realisatie van de Oosteindedriehoek. “Het bouwplan behelst een groot aanbod voor jongeren en starters en voor 1 persoons-huishoudens. We zijn er blij mee en willen heel graag dat er snel gebouwd gaat worden”, aldus Eppo Buskermolen.

“Eerst basis op orde”

Absoluut Aalsmeer daarentegen is minder gecharmeerd van het bouwplan. “We zijn voorstander van het bouwen van zoveel mogelijk betaalbare woningen voor de juiste doelgroep. Echter met deze startnotitie hebben we moeite. Wij zijn van mening dat eerst de basis op orde moet zijn, geen schop de grond in voordat er een goed (verkeers)plan ligt. Wij vrezen voor een slechte toegankelijkheid, smalle wegen en een ontsluiting die niet goed is doordacht. Parkeren wordt een probleem en dit zal de verkeersveiligheid en daarmee het woongenot geen goed doen. Er is nog veel onduidelijk.”