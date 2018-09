Groei export bloemen en planten in Oost-Europa

Aalsmeer – De Nederlandse bloemen- en plantenexport blijft het recordniveau van vorig jaar aantikken, ondanks de sterk wisselende weersomstandigheden in de belangrijkste afzetgebieden. Tot en met augustus ligt de exportwaarde op € 4,2 miljard, fractioneel minder dan vorig jaar. Dit blijkt uit de exportstatistieken van Floridata. Groei wordt gerealiseerd in Oost-Europa, grote markten als Duitsland, Engeland en Italië blijven achter. Dit bevestigt volgens de VGB het belang van een spreiding van exportlanden. Planten doen het dit jaar beter dan bloemen in een markt waarin de concurrentie toeneemt.

Afgelopen maand bleef de exportwaarde steken op € 429 miljoen, 2% minder dan vorig jaar. Daarmee was augustus dit jaar de zesde maand, waarin Nederlandse exporteurs moesten inleveren. Alleen in januari en in juni werd een plus genoteerd, waardoor de krimp van 0,2% nagenoeg werd gecompenseerd. Op de totale exportwaarde van € 4,2 is de achterstand € 10 miljoen. Drie van de top-5 exportbestemmingen Duitsland, Engeland en Italië staan op een achterstand, Frankrijk is vergelijkbaar met vorig jaar en alleen Polen noteert een plus.

Herkenbare krimp in top-5

Lijnrijder op Duitsland Lourens van Starkenburg herkent de krimp in Duitsland. ”Het voorjaar was door het koude weer niet uitnodigend om bloemen te kopen. Daarna is de markt hersteld, maar de zomer was extra moeilijk door het warme weer. Verder heeft niet iedere bloemist een opvolger, waardoor distributiepunten wegvallen. En in ons segment wordt de concurrentie van supermarkten voor het gewone bloemetje groter.” Gezamenlijk leverden Duitsland, Engeland en Italië tot en met augustus € 67 miljoen in. De Engelse markt staat onder druk door de lage koers van het Britse pond, al was er in augustus een kleine plus. In Italië is het consumentenvertrouwen, dat een groot effect heeft op de bloemen- en plantenconsumptie, gedaald.

Exportspreiding

In de top-10 exportbestemmingen is de groei richting Polen en Rusland illustratief voor het toenemende belang van Oost-Europese markten voor bloemen en planten uit Nederland. ”Oost-Europeanen zijn bloemenliefhebbers, economisch gaat het er over het algemeen redelijk tot goed en retailketens openen steeds meer vestigingen. Zij nemen bloemen en planten mee in hun pakket en vergroten daarmee de markt”, weet Mesken.

Floridata signaleert ook een relatief grote groei op vliegbestemmingen in het Verre Oosten. ”Het aandeel van die markten is weliswaar klein, maar het effect van die extra vraag op de prijsvorming is positief”, aldus Van den Berg. Hogewoning: ”Bij special events buiten Europa zijn behoorlijke budgetten voor bloemversieringen beschikbaar. Dat is voor ons een nieuwe, behoorlijke grote groeimarkt.”

Planten in de plus

De exportwaarde van de pot- en tuinplanten klom tot en met augustus met ruim 2% tot € 1,7 miljard, de bloemen gaven bijna 2% prijs tot ruim € 2,5 miljard. Maar in augustus viel de plantenexport tegen, vooral richting Duitsland en Frankrijk. Met een aandeel van bijna 30% zijn de oosterburen op afstand de belangrijkste markt voor bloemen en planten uit Nederland. In het bloemensegment staat Engeland op de tweede plaats en bij de planten Frankrijk met aandelen van respectievelijk 16% en 12%.