Griezelweekaatje: Geweldig leuk weekend

Aalsmeer – De slogan ‘Weekaatje, het leukste Pinksterweekend’ ging dit jaar niet op. De KNVB had een volledig competitieprogramma tijdens Pinksteren, dus moest de organisatie het leukste weekend in juni plannen. Afgelopen vrijdag 22 juni was het zover. Maar liefst 276 kinderen; een record aantal, waren verkleed naar de opening gekomen in het griezel thema. De spoken, vleermuizen, weerwolven en nog 19 andere groepen werden voorgesteld aan ouders en belangstellenden.

Na het afscheid ging iedereen zich omkleden en werd er een griezelspeurtocht gelopen in de Hornmeer. Onderweg werden diverse spelletjes gespeeld en kwamen zij cijfers tegen. Aan het eind van de speurtocht moesten deze cijfers opgeteld worden om de code van de schatkist te kraken. Ondertussen was het bedtijd geworden voor de jongste groepen, maar de oudere groepen moesten nog een spel spelen. Zij moesten onderzoeken waar, door wie en hoe doctor Black was verdwenen. Een griezeluedo tocht had de organisatie ervan gemaakt.

Spelletjes

Het was een onrustig nachtje en de nachtwacht had een drukke taak. Na het ontbijt was het zaterdagochtend tijd voor het douane spel. Er moesten stokjes gesmokkeld worden. Een ren spel waarbij je met de juiste tactiek een hoop punten kan scoren. De opbouwploeg had op een ander veld 11 prachtige spellen, onder andere 6 nieuwe luchtkussens, opgezet. Met behulp van de brandweer waren de luchtkussens gevuld met water. De schuimspider was wel het meest favoriete spel. Vanaf een hoogte van 9 meter gleed je in een grote bak met sop en water. Een geweldig leuk spel. Verder was er onder andere nog blind volleybal, de megaballs, zeepzeil glijden en spijkerbroekhangen.

Disco en optredens

Alles werd vol enthousiasme gespeeld. Aan het einde van de middag had elke groep alle spelen gehad en kon de keukenstaf een lekkere maaltijd serveren. ’s Avonds stond de disco avond op het programma. De weekaatjestaf had de leiders gevraagd een optreden te verzorgen. Hier was door een paar groepen gehoor aan gegeven. De leiders welke hadden meegedaan hadden punten gescoord voor het team. ’s Nachts was het op het kampterrein eerder rustig dan de voorgaande nacht.

Nek aan nek race

De zondag was alweer de laatste dag. In het park van de Hornmeer, wat overigens steeds mooier wordt, werden een 11-tal spelen opgebouwd. Vlot trekken, Lolbroekenrace, Kaasdraagspel, een zeepbaan, en nog een aantal leuke spelen. Het was een prachtig gezicht om iedereen te zien strijden voor de punten. Het was een nek aan nek race.

Na de lunch was het helaas alweer tijd om op te gaan ruimen. Dit ging in een razendsnel tempo en om 15 uur kon de Weekaatjestaf de einduitslag bekend maken aan de kinderen en ouders. De winnaars waren ‘De Trollen’ bij de jongste groepen en bij de oudste groepen was ‘Cruella de Vil’ de beste.

Na de uitslag waren er gelukkig een paar ouders die bleven helpen met het afbreken van de tenten en overige werkzaamheden. Mede door sponsoring, de goede leiding van de groepen, de keukenstaf, de EHBO, de nachtwacht, de opbouwploeg, en de spelbegeleiders is het voor iedereen een fantastisch Weekaatje geworden; een geweldig leuk weekend in juni!