Griezelfeest op de kinderboerderij

Aalsmeer – Aanstaande zondag 22 oktober kunnen bezoekers lekker griezelen op kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer. Een gezellig familie-evenement waarbij de jonge bezoekers van de kinderboerderij centraal staan. De activiteiten op deze dag zijn een beetje spannend, maar vooral leuk. Er zijn griezelspelletjes, zoals heksenneus-prikken, het spinnenblaasspel, de griezelige voelkim en monster-blikgooien. Speciaal voor deze dag is er een griezelgrot die zeker een bezoekje waard is. Papa’s en mama’s mogen natuurlijk ook mee naar binnen!

Schminken

Lekkere griezelige snoepjes zijn te koop bij de heksen in de snoepjeskraam, zij delen ook zelf gebrouwen heksendrank (limonade) uit.

In de schminkhoek worden de kinderen omgetoverd tot enge griezels of lieve heksen. De kinderen kunnen over het hele boerderijterrein op zoek naar pompoenen. Aan de pompoenen hangen vragen die te maken hebben met griezelen. De pompoenenspeurtocht is voor het hele gezin!

Vleermuizen

Knutselen mag tijdens een boerderij-evenement niet ontbreken. Deze keer worden vleermuizen gemaakt en de knutselwerkjes mogen zoals altijd mee naar huis. Over vleermuizen is ook informatie te vinden in de infohoek in de stolp. Een leerzame minitentoonstelling die zeker de moeite waard is om een kijkje te nemen. De activiteiten vinden plaats tussen 11.00 en 15.00 uur. Kinderen die het leuk vinden, mogen verkleed komen. De grote verwarmde tent gaat weer neergezet worden op het boerderijterrein, zo kan de activiteit ook bij slecht weer gewoon doorgaan!

Kinderboerderij Boerenvreugd heeft een vernieuwde parkeerplaats aan de Beethovenlaan 118, en er zijn recentelijk ook nieuwe fietsenrekken geplaatst. Op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten op de kinderboerderij? Volg dan kinderboerderij Boerenvreugd op Facebook of neem een kijkje op de website www.boerenvreugd.nl.