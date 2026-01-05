Gratis training ‘Omgaan met geld’ bij Participe

Amstelland – Rondkomen is niet altijd makkelijk. Helemaal niet als je te maken hebt met een laag inkomen of een uitkering, wanneer je gescheiden bent of als er sprake is van verlies van werk. De gratis training ‘Omgaan met geld’ van Participe Amstelland helpt inzicht te krijgen in inkomsten en uitgaven. De training bestaat uit zes bijeenkomsten op dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en start op dinsdag 13 januari in Amstelveen (Dr. Willem Dreesweg 2). Meld je aan en leer stap voor stap hoe je jouw geldzaken (weer) op orde krijgt!

Tijdens de zes bijeenkomsten wordt inzicht verkregen in inkomsten en uitgaven. Er wordt veel handige informatie gegeven en geleerd van de ervaringen en tips van andere deelnemers. Kleine veranderingen kunnen al snel zorgen voor meer rust. De training is eenvoudig, laagdrempelig en je hoeft geen speciale kennis te hebben. Een deelnemer van een eerder training vertelt: “Ik vond het spannend om te komen, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ik heb nu weer overzicht en weet beter waar mijn geld blijft. Dat geeft echt rust.”

De training is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn die moeite hebben met rondkomen of die behoefte hebben aan meer inzicht in hun financiële situatie. Deelname is gratis. Aanmelden kan telefonisch via 020-5430430, per mail: team.amstelveen@participe.nu of via de website: www.participe-amstelland.nu/training-omgaan-met-geld