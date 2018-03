Gratis sprookjesconcert voor kids bij KnA

Uithoorn – Op zondagmiddag 18 maart is er een bijzonder concert bij Muziekvereniging KnA in het Muziekgebouw aan het Legmeerplein in Uithoorn. Deze middag zullen er stukken worden gespeeld uit diverse sprookjes, zoals Rapunzel, Harry Potter, De Efteling en de Notenkraker. Deze muziek zal worden gespeeld door het Kna Orkest. Ook het Leerlingenorkest van KnA zal een aantal stukken spelen. Dit orkest bestaat uit beginnende muzikanten waaronder ook een aantal kinderen. Een heerlijke middag om samen met uw kind naar toe te gaan! Laat ze kennis maken met het spelen van een muziekinstrument in een orkest en het luisteren naar live muziek. Dat is zo leuk om te doen en superleerzaam.

De entree is gratis en het concert start om 14.00 uur. KnA heeft diverse projecten opgestart om kinderen en volwassenen te stimuleren het bespelen van een instrument te leren. Al na een half jaar kan er worden meegespeeld in het Leerlingenorkest. In september starten deze projecten weer. Wanneer u hier vragen over heeft kunt u gerust een van de bestuursleden aanspreken tijdens het concert. Meer info over KnA: www.kna-uithoorn.nl