Gratis medicijn uitgedeeld in winkelcentra’s Uithoorn

Gratis medicijn uitgedeeld in winkelcentra

Uithoorn- Op zaterdag 4 mei werd er op een bijzondere manier aandacht gevraagd voor wandelen. In Zijdelwaard en op het Amstelplein werden medicijndoosjes uitgedeeld door dokters en wandelcoaches van de AKU. De boodschap was: “ik heb hier een medicijn voor u wat de bloeddruk en het cholesterol verlaagd en wat waar u een goed gevoel bij krijgt”. Op het doosje stond: 20 weken wandelen bij u in de buurt. Gebruik minimaal 1x per week. Regelmatig bewegen is de basis voor een gezond leven. Helaas is de hele maatschappij te makkelijk geworden en slikt men soms liever pillen, in plaats van er zelf iets aan te doen met een gezonde leefstijl. Het doel van deze dag was om aandacht te vragen voor wandelen. Dit is een activiteit die laagdrempelig is en door bijna iedereen kan worden gedaan.

Wandelen

Vanaf 15 mei wordt er bij de Atletiek Klub (AKU), iedere woensdagavond gewandeld, met een wandelcoach, maar ook zorgverleners (huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en diëtisten) lopen mee. We starten met een beginnersgroep, lopen ongeveer 45 minuten met wat oefeningen tussendoor en als blijkt dat het niveau hoger ligt dan wordt het tempo aangepast.

Mocht u twijfelen of dit iets voor u is?. U kunt altijd een paar keer vrijblijvend mee wandelen.

Vorig jaar hebben we dit ook gedaan en de reacties van de deelnemers waren zeer positief. Een aantal deelnemers hebben in overleg met de huisarts wat medicatie kunnen minderen.

We hopen dat we weer een gezellige groep kunnen gaan starten!

De eerste bijeenkomst is op woensdag 15 mei, we beginnen om 19.15 uur met algemene informatie en aansluitend gaan we wandelen. Daarna elke woensdag start om 19.30 uur vanaf de AKU, sportpark Randhoorn.