Gratis bezoek aan FloriWorld voor alle Aalsmeerders

Aalsmeer – Met een gevarieerde show met items voor jong en oud is gisteren, donderdag 21 mei, de nieuwe bloemen- en plantenattractie FloriWorld aan de Legmeerdijk geopend.

Gastvrouw was Karin Bloemen, Victor Mids nam de kijkers mee op een magische rondreis door het gebouw, een weelde aan bloemen en planten in Nederland was te zien en voor een swingend einde zorgde DJ Sam Feldt.

Gastvrouw Karin Bloemen.

Voor alle inwoners van Aalsmeer had de organisatie een leuke verrassing in petto. Tijdens de liveshow kwam wethouder Robert van Rijn in beeld en hij mocht bekend maken dat alle inwoners van de gemeente Aalsmeer een keer gratis FloriWorld mogen bezoeken. Geweldig!

Om van deze uitnodiging gebruik te kunnen maken, wordt aanstaande donderdag 28 mei in de ‘papieren’ Meerbode Aalsmeer een code bekend gemaakt. Hiermee kunnen inwoners, die kennis willen maken met FloriWorld, zich inschrijven voor een bezoek.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Nu de corona-maatregelen versoepeld zijn, zal de attractie binnenkort de deuren openen voor publiek. Nog even geduld, maar dat FloriWorld een beleving met een hoofdletter wordt, is wel duidelijk. Niet vergeten dus om aanstaande donderdag de krant te lezen!