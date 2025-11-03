Grandioos debuut John Eekelschot bij damclub K&G

De Kwakel – John Eekelschot maakte vrijdagavond bij K&G – Kunst & Genoegen – een grandioos debuut in zijn eerste wedstrijd voor de Kwakelse dammers tegen de dammers uit Heerhugowaard. In de laatste partij van de avond trok hij de teams op gelijke hoogte en kwam er een 4-4 eindstand op het bord.

Eerst had K&G averij opgelopen toen kopman Wim Konst werd verrast door ‘het zetje van Weiss’. Deze combinatie is vernoemd naar de eerste officiële wereldkampioen dammen in 1899, Isidore Weiss. Fred en Adrie Voorn raakten niet van de wijs. Zij gingen voor de winst, maar moesten uiteindelijk in remises berusten. Adrie kwam daarbij goed weg, op deze Halloween-avond zag zijn opponent in het vergevorderde eindspel spoken en bood verbouwereerd remise aan. Vervolgens was John, na een lange stembusdag, nog lang niet uitgeteld. Hij bracht met zijn zege de K&G’ers weer in goede stemming. De partijen hadden de zetels eerlijk verdeeld, maar hij kwam als morele winnaar uit de bus.

Over twee weken koersen de K&G’ers naar IJmuiden om hun ongeslagen status te verdedigen. Op woensdagmiddag komen de dammers in ’t Fort weer bij elkaar, voor hun onderlinge competitie.

Grandioos debuut van John Eekelschot bij damclub K&G. Foto: aangeleverd.