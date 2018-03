Gouden tapknop voor de Strooppot in De Hoef

De Hoef – Pannenkoekenrestaurant en feestaccommodatie De Strooppot uit De Hoef is vrijdag 2 maart onderscheiden met de Gouden Tapknop. Met deze prijs mag zij zich de beste horecazaak van de regio groot Amsterdam noemen, daarmee laat ze 400 horecazaken achter zich. De Gouden tapknop is onderdeel van het Goed Getapt kwaliteitsprogramma van Heineken Nederland. Dit programma ondersteunt de horecabedrijven door scholing, technische ondersteuning en toetsing.

Gedurende 2017 is De Strooppot meerdere keren beoordeeld door mystery guests. Deze mystery guests oordelen op gastheerschap, service en bierbehandeling. Uit al deze beoordelingen is De Strooppot als beste boven komen drijven.

“Ontzettend trots”

Marcel Kentrop nam de prijs, die werd uitgereikt door Hans Buitenlaar, vertegenwoordiger van Heineken uit de regio Amsterdam, met plezier en trots in ontvangst. “Ik ben ontzettend trots dat we hebben gewonnen, dit is echt een teamprestatie. We doen mee aan het Goed Getapt programma om onze kwaliteit continue te verbeteren. Het winnen van de Gouden Tapknop is echt een blijk van waardering en daar doen we het met het team uiteindelijk voor.”