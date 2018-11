Gouden pepernoot voor Hoofdpiet Jos

Aalsmeer – Het was weer een doldwaze avond afgelopen zaterdag 24 november in The Beach. De Sinterklaasbingo stond op het programma en dit evenement is in slechts een paar jaar tijd uitgegroeid tot een heel populair spelletjesfestijn waar menig inwoner heel graag bj wil zijn. De 650 kaarten waren al zo’n kwartier na de start van de voorverkoop vergeven. Al deze kopers waren ook werkelijk naar The Beach gekomen, want het was gezellig druk.

De zaal was passend aangekleed door de organisatie, de stichting Sinterklaas in Aalsmeer, met bingoballen en pakjes. De muziek en het geluid werden verzorgd door Kees Markman en Marcel Wilkes en achter de knoppen om de bingo-getallen op de schermen te zetten stond Sven Müller.

Hilarische optredens

Dat bingo in Aalsmeer nog zoveel spelers trekt, verbaasd menigeen, maar Sinterklaasbingo is veel meer dan alleen cijfers noteren. Natuurlijk is het leuk om een prijs te winnen en zeker om de hoofdprijs van Hartelust BV in ontvangst te mogen nemen, maar het grappige aan deze avond is vooral de optredens van de Sinterklazen en de Pieten. Hilarische tafereeltjes met dit jaar de Tiroler Sint, de Max Verstappen Sint en Pieten, de Heineken Sint en de AC/D Sinten.

Activiteiten voor jong en oud

De Stichting Sinterklaas in Aalsmeer zet zich al vele jaren in om de weken voor 5 december op te vrolijken met allerlei activiteiten voor jong en oud. De intocht wordt door deze groep georganiseerd, evenals het Pietenfeest, huisbezoeken, de bingo-avond en zelfs de oudste inwoners kunnen jaarlijks rekenen op een bezoek van de Goedheiligman en Pieten.

25-Jarig jubileum

Veel leden van deze Stichting zijn ook actief bij de vrijwillige brandweer van Aalsmeer. Zo ook Jos van der Wal, die zich al meer dan 25 jaar inzet voor een (brand)veilige gemeente. En dit jaar is hij precies 25 jaar betrokken bij alle Sinterklaas-activiteiten in Aalsmeer. Tijdens de bingo-avond werd hij voor dit bijzondere jubileum in het zonnetje gezet.

Hoofdpiet Jos kreeg uit handen van Sinterklaas en de presentatie-Piet de gouden pepernoot uitgereikt. Een terechte beloning waarmee Jos totaal verrast werd. Op naar de 30 jaar, want aan stoppen denkt deze Hoofdpiet nog lang niet!

Foto: www.kicksfotos.nl. Hoofdpiet Jos (links) krijgt de gouden pepernoot uitgereikt.