Goud, zilver en brons voor trampolinespringers Omnia

Aalsmeer – Zaterdag 26 maart was de eerste plaatsingswedstrijd van het seizoen voor de trampolinespringers van Omnia. In totaal zijn er drie van deze plaatsingswedstrijden, waarin wordt bepaald welke springers per regio doorstromen naar het Nederlands Kampioenschap op 25 en 26 juni in Ahoy Rotterdam. Trainers en springers hebben alle reden om trots te zijn op de geleverde prestaties. Voor sommige springers was het de allereerste wedstrijd en voor anderen was de laatste wedstrijd alweer een tijdje terug. Charlotte van Aalst, Lindsey van Dam en Caitlyn van der Torre sprongen hun allereerste wedstrijd. Lindsey werd knap derde in haar categorie 3e divisie Jeugd Meisjes, Charlotte was met een verschil van slechts 0,1 vierde in dezelfde categorie.

Finn Kweekel veroverde met een nieuwe keuzeoefening oefening het goud bij de 3e divisie Jeugd Jongens. Ook Hannah Serné werd met een hoge score voor een super nette oefening eerste bij de 3e divisie Jeugd Meisjes. Katelijne van der Avoird scoorde een bronzen medaille bij de 3e divisie Junior Meisjes.

Ook bij het synchroon springen gingen trotse Omnia springers met medailles naar huis. Caitlyn van der Torre en Eva Hermans sprongen hun eerste synchroon wedstrijd en behaalden een superknappe tweede plaats bij de 3e divisie Junior Meisjes. Hannah Serné en Katelijne van der Avoird herstelden zich goed na een fout in de voorronde en werden toch nog eerste in deze categorie. Ook Maud Martens en Isabelle Croes sprongen op hun eerste synchroon wedstrijd samen naar een medaille. Zij behaalden het brons bij de 3e divisie Jeugd Meisjes. Jenna van Leeuwen en Fenne van der Zwaard werden ondanks een minder goede oefening toch knap derde bij de 2e divisie Jeugd/Junior Meisjes. Tot slot wonnen Finn Kweekel en zijn partner Jordy Zuurbier van vereniging Triffis Alkmaar het goud bij de 3e divisie Jeugd Jongens. En dat terwijl ze maar één keer samen hebben kunnen trainen!

Veel tijd om te herstellen en nog extra te trainen hebben de springers deze keer niet. Op zaterdag 2 april komen de springers opnieuw in actie, deze keer in Alkmaar. Ook zin gekregen in trampolinespringen? Registreer je voor een proefles via www.svomnia.nl of via Sjors Sportief.

Foto: Caitlyn van der Torre, tweede plaats. Fotograaf: Amber Rademaker