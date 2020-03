Goud, zilver en brons voor Omnia twirlsters

Aalsmeer – Op zondag 8 maart hebben elf twirlsters van SV Omnia deelgenomen aan een twirlwedstrijd in Alkmaar. Het was een geslaagde wedstrijddag met hele mooie resultaten. Aan het eerste onderdeel van de dag, solo 1-baton, namen acht twirlsters deel. Ze kwamen uit in verschillende leeftijdscategorieën en niveaus. Rianne Kempenaar deed voor het allerlaatst mee. Zij nam met een mooie eerste plaats afscheid van de Twirlsport. Ook Else Klaassen, Isa Spanbroek en Selina Kok behaalden de eerste plaats, Mayke Dobbe en Mireille Bosman kregen het zilver omgehangen en Danique van der Geest en Demi Elstgeest ontvingen brons.

Bij het onderdeel 2-baton debuteerde Else. Ze liet een mooi optreden zien en mag uitkomen in novice. Isa en Selina behaalden het goud, Demi het zilver en Mayke een vierde plaats. Voor Mireille en Selina was er de eerste plaats bij het onderdeel duo en Isa zette bij super X-strut een heel mooi optreden neer. Ze werd met dit onderdeel eerste met 71 punten en promoveerde hiermee naar de preteen intermediate categorie. Mireille won in haar categorie ook het goud.

Kidstwirlsters

Vlak voor de pauze was het de beurt aan de kidstwirlsters. In de leeftijdscategorie 5 tot 7 jaar behaalde Catharina Cornelisse een mooie eerste plaats en werd Ilse Hoogendoorn vierde. Yinthe van Oudenallen kwam uit in de categorie 8 tot 10 jaar en eindigde op een mooie tweede plaats. Direct na hun optreden kregen zij de medailles omgehangen.

Solo Danstwirl

Na de pauze stond het onderdeel solo danstwirl op het programma. Else liet wederom een enthousiast optreden zien, goed voor goud. Isa liet met haar nieuwe show een spetterend optreden zien en kreeg hiervoor 71.5 punten, wederom een eerste plaats met promotie. Ook Danique liet haar nieuwe show voor het eerst zien. Ze deed het supergoed en kreeg dik verdiend het goud omgehangen. Demi werd tweede en Mayke derde bij de junioren na mooie optredens. Als laatste kwam Mireille op de vloer. Zij kreeg ook de gouden medaille omgehangen. Tevreden keerden de twirlsters huiswaarts. Ook een keer Twirlen? Kom in april (deze maand maart liggen alle trainingen en wedstrijden stil) voor een gratis proefles; kijk voor de dagen en tijden op www.svomnia.nl.



Foto: Van links naar rechts: Selina, Mireille, Else, Demi, Isa, Mayke, Danique en Rianne.