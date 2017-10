Goud, zilver en brons voor leden Wassanim

Aalsmeer – Het was een productieve dag op het internationale toernooi in Hendrik Ido Ambacht voor de leden van Wassanim Koreaans karate afgelopen weekend. Maar liefst 6 leden behaalden mooie prijzen.

Lulu Jiang goud bij de wapens, Luuk Ottevanger brons bij de hyungs, Jaheim Aaron goud bij het sparren, Kaylee Buijs zilver bij het sparren, Rowan Buijs goud bij het sparren en brons bij de breektesten en zilver voor Kayne Buijs bij de breektesten. Bimal Adhekari behaalde helaas geen prijs, maar heeft wel indruk gemaakt.

Totaal werden er drie gouden, twee zilveren en één bronzen medailles behaald. Hoofdinstructeur Johan van der Nald kreeg zelf ook nog een speciaal aandenken van de organisatie voor het leveren van de mooie prijzen. Kijk voor meer foto’s van het toernooi op de website www.wassanim.nl.

Binnenkort starten weer de kennismakingslessen via de Jeugd Sport Pas. Belangstelling om vier keer mee te doen met deze mooie sport waar zelfvertrouwen kweken prioriteit nummer één is? Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan via de scholen van alle kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart.

Uiteraard zijn belangstellenden ook welkom om een kijkje te komen nemen. Sportschool Wassanim geeft lessen en trainingen in de gymzaal in de Rozenstraat 2b in het Centrum.