Goud voor Target schutter Fabian Meerlo op NK

Kudelstaart – Zaterdag en zondag 2 en 3 oktober werd er in Someren (NB) geschoten voor het Nederlands kampioenschap 3D. Handboogvereniging Target uit Kudelstaart was aanwezig met 4 schutters. 3D schieten betekent 3 dimensionaal, er wordt geschoten op levensechte doelen van kunststof. Er zijn herten, wilde zwijnen, fazanten en onder andere beren en allemaal op echte grootte. Op deze dieren zijn 3 ronde cirkels afgetekend te hoogte van het hart, de zogenaamde killzone waarbij in de middelste ring 20 punten, de 2e ring 16 punten en de buitenste ring 10 punten zijn te scoren.

Deze kunststof dieren zijn her en der op een avontuurlijk en glooiend parcours en op verschillende afstanden in een bosrijke omgeving uitgezet en de schutter dient dit parcours te volgen. Het was een wedstrijd over 2 dagen waarbij op zaterdag het parcours gelopen mocht worden met 3 pijlen en als zodanig dus 3 pogingen. Aan het einde van de zaterdagwedstrijd werden de groepen naar klassering ingedeeld.

Fabian Meerlo van Target zat bij de beste zes schutters en moest zodoende zondag starten vanuit een redelijk favoriete rol. Bij de ronde op zondag hadden de schutters slechts 1 pijl tot hun beschikking, dus slechts 1 kans op een goed schot. De eerste pijl op zondag was gelijk een misser, maar Fabian wist zich te herstellen en kon uiteindelijk de winst pakken met een minimaal verschil van 2 punten op zijn rivalen.

De schutters van HBV Target hadden een vakantiehuisje gehuurd in de buurt van Someren om zich het heen en weer reizen te besparen en te kunnen genieten van een goede nachtrust om zodoende superfit aan de meet te verschijnen. Dat de winst in de voorbereiding te behalen is kan worden opgemaakt uit het goud voor Fabian en een hele goede 6e plaats voor een andere Target schutter, Ronald van Oosterom, Meer weten over de handboogsport? Kijk dan op www@hbvtarget.nl