Goud op NK voor zwemmer Finn Vos

Aalsmeer – Afgelopen weekend is in het Sloterparkbad in Amsterdam de Amsterdam Swim Cup gezwommen. Dit is een driedaagse internationale zwemwedstrijd waar de internationale top, waaronder drie Olympische kampioenen, aan deelnemen. Tijdens deze internationale zwemwedstrijd werden tussen de series en de finales de Nederlandse Kampioenschappen Lange Afstand gezwommen. De Aalsmeerse zwemmer Finn Vos was dit weekend actief.

Finn nam deel aan de NK Lange Afstand en aan enkele afstanden op de Swimcup. Een paar weken geleden liet Finn al duidelijk blijken dat hij een zwemmer met inhoud is. In de Amsterdamse grachten eindigde Finn al in de voorste gelederen op de 2 kilometer tijdens de Amsterdam City Swim.

Waar Finn verleden jaar nog net naast het NK podium belandde op de 1500 meter vrije slag (vierde plaats in 17:24:21 min) greep Finn nu naar de macht om als eerste en dus Nederlands Jeugd Kampioen te eindigen in een mooie tijd van 16:54:46 minuten; maar liefst 10 seconden sneller dan de tweede zwemmer en een hele mooie progressie in vergelijk met verleden jaar. In een spannende race over maar liefst 60 banen van 25 meter liet Finn er geen twijfel over bestaan.

NK Jeugd en Junioren

Vanaf de eerste baan nam Finn de leiding met de nummer 2 de gehele race op zijn hielen. Na 40 banen (1 kilometer) ging de turbo erop en Finn zwom los van zijn belager; goed voor het Nederlands Kampioenschap. Op de zondag zwom Finn ook nog twee limieten (100 meter (56:41 seconde) en 200 meter vrije slag (2:00:59 minuten) voor de aanstaande Nederlandse Jeugd en Junioren Kampioenschappen, die van 14 tot en met 17 december in Eindhoven plaatsvinden.