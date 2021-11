Goud en brons in Bonn voor floretschermer Daniël Giacon

Aalsmeer – Het schermseizoen loopt van september tot juli en na een jaar zonder toernooien door de corona pandemie was er goede hoop dat alles weer terug naar normaal zou gaan. Er worden echter nog weinig internationale toernooien georganiseerd en alle wereldbeker wedstrijden voor 2021 zijn afgelast.

Om zich toch internationaal te kunnen meten is floretschermer Daniël Giacon afgelopen week op trainingsstage geweest in Bonn. Aansluitend vond er een Duits kwalificatie toernooi plaats. Op zaterdag 13 november was het individuele toernooi. Giacon verloor nipt 1 partij in de poule (4-5) en plaatste zich als 12e op het tableau van 103 schermers. De eliminatiepartijen die volgden werden gewonnen en de Aalsmeerder stelde met een indrukwekkende 15-4 overwinning een plaats op het podium veilig. In de halve finale verloor Giacon van de uiteindelijke toernooiwinnaar Files uit Kroatië en moest hij genoegen nemen met brons.

Op zondag 14 november was er een equipewedstrijd. Om beurten spelen drie teamleden van beide equipes tegen elkaar met één wisselmogelijkheid. Het Nederlandse equipe bestaande uit Giacon, Yuno, Jans-Köhneke en Van Egmond stond door de individuele resultaten van zaterdag op de eerste plaats op het Tableau. Na overwinningen op het team uit Weinheim en het tweede Duitse team werd de finale gespeeld tegen Duitsland 1. Het was een spannende ontmoeting, waar de aanvankelijke voorsprong werd weggegeven, maar in de afsluitende partij door Giacon weer werd teruggepakt. Met een 45-43 overwinning werd het goud behaald.

Giacon is blij met de resultaten: “Het voelt goed om weer een week intensief te kunnen trainen en op een internationaal podium te staan. Ik heb lange tijd last gehad van een knieblessure en dit was een testcase om te kijken hoe mijn knie het zou houden op het moment dat ik een week volle bak zou gaan. Gelukkig gaat het goed en ik hoop dat ik nu verder kan bouwen om snel weer het niveau van voor de pandemie te bereiken. Op het moment dat de grote wedstrijden weer opgestart worden in 2022 wil ik er weer staan.”

Het ultieme doel van de 20-jarige student is namelijk deelname aan de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Om mee te kunnen doen moet hij punten verzamelen op de wereldranglijst door deel te nemen aan wereldbeker en Grand Prix wedstrijden die verspreid over de wereld plaatsvinden. De reis- en verblijfkosten voor deze kwalificatietoernooien moet hij zelf betalen en daarom is hij een crowdfundingsactie gestart. “Ik zet alles op alles om deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen in Parijs en moet daarvoor aan zoveel mogelijk World Cups en Grand Prix meedoen. Omdat ik studeer en veel train heb ik geen inkomsten, maar ik moet wel alle kosten voor toernooien zelf betalen, daarom zoek ik sponsors. Op mijn website www.danielgiacon.nl staat meer informatie over sponsoring en een link naar Talentboek.”

Foto: De Nederlandse equipe, geheel rechts Daniël Giacon uit Aalsmeer.