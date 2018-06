Gooise taferelen bij Innerwheel Club

De Kwakel – Innerwheel Club Aalsmeer organiseerde afgelopen vrijdag 1 juni een chique Gooische Vrouwen Bingo met als doel om een geweldig geldbedrag bijeen te kunnen brengen voor haar project. Het project dat deze serviceclub de komende twee jaar onder haar hoede heeft, is het realiseren van een rolstoelvriendelijke speel- en belevingstuin voor cliënten met een meervoudige beperking van Landgoed Ursula in Nieuwveen.

Circa 150 dames, feestelijk gekleed in roze en zilver, kwamen deze avond naar Dorpshuis De Quakel om een avond te genieten van een spetterende bingo, uiteraard vergezeld van bubbels en heerlijke hapjes, aangeboden door vele middenstanders en andere sponsoren uit de regio Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht en Burgerveen.

Het warme welkom door Mariska en Alida en hun team, de muzikale omlijsting van de Hobo String Band, de prachtige prijzen die bij de bingo en in de loterij te winnen waren, waaronder een verblijf in een B&B in Spanje, een weekend in een bungalow in Arcen, een weekend cabrio rijden in een BMW of in een Fiat 500 cabrio, een workshop keramiek , diverse cadeaubonnen van kledingwinkels, beautysalons, restaurants, bakkers, slagers, bloemenzaken, etc. maakten deze avond tot een geweldige belevenis.

In haar slotwoord aan het einde van deze avond bedankte een geëmotioneerde Mariska de gulle gevers, de medewerkers van Dorpshuis De Quakel, de mannen van de band, de meisjes van de bingo, de leden van haar Innerwheel club voor hun enorme, belangeloze en enthousiaste inzet. Ook maakte zij de fantastisch opbrengst van 6.800 euro bekend. Een Gooische Vrouwen Bingo waardig! Heel veel dank aan alle sponsoren, die ervoor gezorgd hebben dat Innerwheel club Aalsmeer deze avond tot zo’n grandioos succes heeft kunnen maken.