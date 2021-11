Gooi oude kleding en textiel in textielcontainer

Aalsmeer – Heb je kleding, lappen of stoffen die je niet meer gebruikt? Gooi het niet bij het restafval, maar in de textielcontainers. Zo draag je bij aan hergebruik en een circulaire textielketen. Want veel kleding kan nog gedragen worden en oud textiel is een grondstof voor bijvoorbeeld nieuwe kleding of matrassen.

Duurzaamheid

Wethouder Afval Wilma Alink: “Als gemeente hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Bijdragen aan een circulaire economie is daar een belangrijk onderdeel van. Veel van ons afval is nog bruikbaar voor anderen of geschikt als grondstof. Dat geldt zeker voor textiel. Het is daarom belangrijk om oude kleding en textiel schoon en in een gesloten zak in de textielcontainer te gooien. Zo brengen we ook onze hoeveelheid restafval naar beneden, waardoor we het milieu helpen.”

Nieuw stickers

Behalve goed voor het milieu, is afval scheiden ook goed voor de portemonnee. Het verwerken van restafval is namelijk duurder dan het verwerken van gescheiden afval, dat weer als grondstof gebruikt wordt. En dat is gunstig voor de hoogte van de gemeentelijke afvalstoffenheffing. In Aalsmeer en Kudelstaart kan kleding en oud textiel ingeleverd worden bij de textielcontainers van Sympany. Deze hebben nu heel toepasselijk een nieuw jasje gekregen. Op de containers zitten nieuwe stickers die duidelijk aangeven wat er ingeleverd mag worden en waar het voor gebruikt wordt.

Schoon en verpakt

Voor het aanbieden van textiel in de textielcontainers, is het belangrijk dat het textiel schoon is. Op die manier kan het gebruikt worden voor een tweede ronde of als grondstof. Vervuild textiel (met bijvoorbeeld olie of verf) hoort dus bij het restafval. Het textiel moet ook in een dichte verpakking worden aangeboden. Op die manier blijft het schoon en netjes. Schoenen mogen worden samengebonden met bijvoorbeeld de veters of een elastiek.

Wat mag wel

Wellicht ten overvloede, maar de volgende zaken mogen in de textielcontainer: Kleding, schoeisel (per paar samengebonden), huishoudtextiel, lakens en dekens (geen dekbedden/kussens), lappen groter dan 25 bij 25 centimeter, tassen en riemen, gordijnen en versleten textiel. Kijk voor uitgebreide informatie over textielinzameling en waar de containers te vinden zijn op de website: www.sympany.nl.