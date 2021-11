Goede resultaten voor atleten AV Aalsmeer

Aalsmeer – Zaterdag 20 november werd eindelijk weer een regiocross gehouden waar AVA-junioren aan mee konden doen. Ondanks de corona-regels was het toch een gezellige wedstrijd geworden met behoorlijk veel successen voor de atleten van AV Aalsmeer. Start en finish waren op de atletiekbaan in Santpoort. Op het atletiekterrein moesten een aantal hindernissen genomen worden, waaronder het klimmen over de polsstokhoogbak.

Verder ging de cross over de verraderlijke bollenvelden naast het atletiekterrein. Dat leek niet zo zwaar, maar niets was minder waar. Voor de pupillen was het extra lastig, omdat de ouders buiten de hekken moesten blijven. Toch hebben Joren Euwe, Kian en Silvan de Jong, Brett Wood, Fleur van Dijk, Eloy Hageman en Siem Hoeve het heel goed gedaan. Fien Middelkoop werd zelfs nog vierde na een spannende eindsprint, waarbij ze dezelfde tijd had als nummer drie.

De junioren hadden wat minder last van de strengere regels en dat was ook te zien aan de prestaties. Knappe eerste plaatsen waren er voor Finn Rademaker bij de B-junioren en Justin Alewijnse bij de C-junioren. Verder waren er nog podiumplaatsen voor Tara Ozinga, die derde werd bij de A-junioren en net de tweede plaats miste doordat ze bijna verkeerd liep bij het aanzetten van de eindsprint en voor Gwen Alewijnse, die tweede werd bij de B-junioren.

Ook Mette Smithuis en Nicky Verlaan liepen prima bij de B-junioren, waardoor AVA eerste staat in het ploegenklassement bij de meisjes junioren A+B. Daniel Winkels en Colin Alewijnse werden respectievelijk derde en zevende bij de B-junioren, waardoor AVA tweede staat in het ploegenklassement bij de jongens junioren A+B. Verder liepen Pippi Achterberg bij de meisjes C en Theyl Mooten bij de jongens D1 een knappe eerste cross van hun leven.

De volgende cross is op 15 januari in Amsterdam Zuid-Oost. Hopelijk zijn er dan geen strenge regels en kan AVA hier met een grote groep pupillen en junioren naar toe.

Eindsprint Finn Rademaker (927) van AV Aalsmeer. Foto: Erik Witpeerd