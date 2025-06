Goedbezochte bijeenkomsten digitale criminaliteit

De Ronde Venen – De door Samens, politie en gemeente georganiseerde bijeenkomsten over digitale criminaliteit zijn drukbezocht. Tijdens de bijeenkomsten in De Boei en in De Willisstee werden inwoners geïnformeerd over verschillende methoden die oplichters gebruiken om geld afhandig te maken, bijvoorbeeld door zich voor te doen als medewerker van een bank of via WhatsApp-fraude. In het najaar worden opnieuw bijeenkomsten georganiseerd om inwoners te informeren over digitale gevaren.

Oplichters gebruiken steeds andere methodes om mensen via internet geld afhandig te maken. Iedereen kan hiermee te maken krijgen. Maar vooral ouderen zijn vaak het slachtoffer van digitale oplichting. De methodes die oplichters gebruiken zijn heel verschillend. Oplichters doen zich bijvoorbeeld voor als een bekende via WhatsApp. Ze sturen nepmails uit naam van een bank of overheidsinstantie. Of ze bellen als een ‘helpdeskmedewerker’ die toegang tot de computer nodig heeft. Ook via valse webwinkels en phishing-links wordt slachtoffers geld afgenomen.

Tijdens de bijeenkomsten vertelden een slachtoffer van bankhelpdeskfraude en een slachtoffer van WhatsApp-fraude wat hen was overkomen en wat de gevolgen hiervan waren geweest. De wijkagent vertelde onder andere over babbeltrucs aan de deur en over oplichtende klusjesmannen en wat inwoners die daarmee geconfronteerd worden het best kunnen doen.

Belangrijke tips die tijdens de bijeenkomsten werden gegeven: een bank belt nooit om je te vragen geld over te maken. Geef nooit je pincode of inloggegevens door. Geef nooit je bankpas mee aan een koerier. Laat je niet onder druk zetten. Twijfel? Bel je bank zelf. Praat erover met anderen en bespreek verdachte telefoontjes met familie, buren of vrienden.

Meer informatie is te vinden op de websites van de politie en senioren en online veiligheid. Voor hulp en ondersteuning kunnen inwoners ook altijd terecht bij de servicepunten van Samens.

Op de foto: De bijeenkomsten over digitale criminaliteit, zoals hier in De Willisstee, werden door veel inwoners bezocht. Foto: aangeleverd.