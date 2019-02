Gidsen Tiflo op winterweekend

Aalsmeer – Op 1, 2 en 3 februari zijn de gidsen (meisjes 11 tot 15 jaar) van Scouting Tiflo op winterweekendkamp geweest. Het thema was dit keer ‘wie is de mol’. In de avond van vrijdag 1 februari vertrokken de meiden vanaf de clublocatie aan de Stommeerweg naar Hilversum. Daar aangekomen moesten eerst de bedden opgemaakt worden. Hierna gingen de meiden naar buiten en daar waren zestien enveloppen. Iedereen mocht er willekeurig één pakken. Hierin stond ‘mol’ of ‘kandidaat’. Na het lezen ervan werden papiertjes op het kampvuur gegooid.

Het hele kampweekend werden spelletjes gedaan waarmee molgeld te verdienen was. De penningmeester was de beheerder van het molgeld geldkistje. Zaterdagavond kwamen de Gidsen erachter dat het molgeld was verdwenen. De grote vraag was: wie is de Mol? Ook ’s nachts was er nog een dropping spel. De meiden werden wakker gemaakt en gedropt en na zo’n 30 minuten lopen waren ze weer bij de blokhut terug. Het was een enorm spannend tochtje. Ook op zondag waren er weer veel spelletjes te doen.

Pas toen de meiden zondagmiddag terug waren in Aalsmeer werd de Mol bekend gemaakt. De Mol moest zijn hand opsteken, maar dat deed niemand. Er was geen Mol binnen de groep. De Mol bleek de leiding te zijn!

Terug gekeken wordt op een heel geslaagd, maar helaas regenachtig kamp. Ook nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keertje meedraaien bij Tiflo. Ook kan de scoutinggroep altijd leiding gebruiken. Meer weten? Kijk op www.tiflo.nl of op de facebooksite van de scouting.