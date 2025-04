Gezondheid bewoners belangrijk in besluiten over Schiphol

Uithoorn – De gezondheid van bewoners moet een veel grotere rol krijgen in besluiten over Schiphol. Dat was een belangrijke conclusie tijdens de bewonersavond die PUSH Uithoorn donderdag 27 maart organiseerde. Tijdens deze bewonersavond toonde kinderlongarts Ismé de Kleer ondubbelzinnig aan dat de uitstoot van het vele vliegverkeer veel effect heeft op de gezondheid, met name van kinderen. De gezondheid van bewoners moet dan ook veel nadrukkelijker meewegen in besluiten over Schiphol, zegt voorzitter Khadija Arib van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Voor de vijfde keer organiseerde de stichting Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH) een bewonersavond om de overlast van Schiphol te bespreken. De avond werd met een opkomst van een kleine honderd personen weer druk bezocht. PUSH-voorzitter Mirella Visser gaf tijdens de bijeenkomst een duidelijk beeld van wat er afgelopen jaar is gebeurd en wat inwoners komend jaar staat te wachten.

Vliegverkeer toegenomen

Het afgelopen jaar is de groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol opnieuw toegenomen en bevindt het zich weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Die toename is niet gelijkelijk verdeeld over de verschillende banen van Schiphol, maar met name terecht gekomen op de Aalsmeerbaan. De Aalsmeerbaan werd in 2024, na de Kaagbaan, het meest gebruikt door startende vliegtuigen. Van de Aalsmeerbaan vetrokken in 2024 ruim 64 duizend vliegtuigen, beduidend meer dan van de Polderbaan (46 duizend), terwijl de Polderbaan en de Kaagbaan de voorkeursbanen zijn omdat deze over minder dicht bevolkt gebied gaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit een recent door de gemeente Uithoorn gehouden enquête blijkt dat bijna 75 procent van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel aangeeft last te hebben van vliegtuigen. Op de vraag ‘Wat betekent Schiphol voor u?’ antwoordde de overgrote meerderheid ‘lawaaioverlast’, ‘zorgen over mijn gezondheid’ en ‘verslechtering van mijn woongenot’. Antwoorden die duiden op het economisch belang van Schiphol scoorden beduidend lager.

Meer gebruik Aalsmeerderbaan

Helaas ziet het er niet naar uit dat de overlast binnen afzienbare tijd veel zal verminderen. De grenswaarden qua geluid zullen, net als in 2023 en 2024, waarschijnlijk ook in 2025 weer worden overschreden in Uithoorn. Naast het toenemende vliegverkeer is de Buitenveldertbaan de hele zomer dicht wegens onderhoud en wordt er minder gebruik gemaakt van de Polderbaan omdat piloten last hebben van schittering van zonnepanelen. Het gevolg is dat vliegtuigen meer van de Aalsmeerbaan gebruik zullen maken. Dat is geen goed nieuws voor de inwoners van de gemeente Uithoorn, bleek duidelijk uit het verhaal van Ismé de Kleer. Zij werkt als kinderarts-kinderlongarts in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Nederland is een van landen met de meest vervuilde lucht van Europa en in de regio rond Schiphol zijn de concentraties stikstofdioxide, ultrafijnstof en zwaveldioxide nog hoger. Met name de hoge concentraties ultrafijnstof vond De Kleer zorgwekkend. Rond Schiphol wordt 20 tot 25 procent meer fijnstof gemeten dan elders in het land.

Zorgwekkend

“Hoe kleiner de fijnstof, hoe dieper het je luchtwegen binnendringt. Met name voor kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven is dat zorgwekkend. Zij zijn kwetsbaar. Ze rennen, spelen en ademen diep. Het fijnstof, en de zware metalen die zich daaraan binden, komen dan diep in de longen die nog in ontwikkeling zijn’’, aldus De Kleer. De schadelijke stoffen leiden tot meer kinderen met een lagere longfunctie en astmaklachten. De gevolgen op de gezondheid van het vliegverkeer moet dan ook veel nadrukkelijker worden meegenomen in besluiten over Schiphol, zei MRS-voorzitter Khadija Arib. “Nu is gezondheid een ondergeschoven kindje in het beleid en de wetgeving over Schiphol. Voor de industrie, zoals voor Tata, gelden nu meer regels dan voor de luchtvaart.”

Meer informatie

PUSH-voorzitter Mirella Visser sloot zich daar van harte bij aan. Ze benadrukte ook dat inwoners zich moeten blijven laten horen. “Dien zienswijzen in, laat van u horen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), doe mee als vrijwilliger of spreek in bij de gemeente. Ik heb altijd geleerd: zit je niet aan tafel, dan sta je op menu, dus laat van u horen!’’

Op www.pushuithoorn.nl is meer informatie te vinden.

Op de foto: MRS-voorzitter Khadija Arib (rechts) spreekt de zaal toe met naast haar PUSH-voorzitter Mirella Visser. Foto: aangeleverd.