Gezond en sportief 2022 in met JOGG Aalsmeer

Aalsmeer – JOGG Aalsmeer stimuleert al een aantal jaren de gezonde leefstijl in de gemeente Aalsmeer. Dit lukt alleen met alle partners die JOGG Aalsmeer heeft binnen de gemeente. Om deze partners te bedanken en ze een gelukkig, gezond en sportief nieuwjaar toe te wensen heeft JOGG Aalsmeer de afgelopen weken een kleine attentie overhandigd. Ook in 2022 is het uiteraard belangrijk om te blijven bewegen en te werken aan een gezonde leefstijl. JOGG Aalsmeer hoopt dan ook voor alle partners dat er dit jaar weer meer mogelijk is, zodat heel Aalsmeer en Kudelstaart weer in beweging komt!

Foto: Manon de Jong van PCBS De Brug ontvangt een nieuwjaarsattentie van Micha Hoogewoud, JOGG regisseur Aalsmeer.