Gezocht: Testteams voor moordmysterie-spel

Aalsmeer – WaouW Outdoor Escape Games en Happy Island werken aan een nieuw outdoor escape spel dat volledig per boot wordt gespeeld. In dit spannende moordmysterie gaan spelers zelf op onderzoek uit. Tijdens een vaartocht door het seringengebied van Aalsmeer spreken teams met getuigen, verzamelen ze aanwijzingen en reconstrueren ze stap voor stap wat er is gebeurd. Net als echte rechercheurs beantwoorden spelers de belangrijkste vragen: Wie had een motief? Wie had de kans? En wie kende het seringengeheim?

Voordat het spel officieel wordt gelanceerd, zoeken de makers een paar nieuwsgierige, scherpe en enthousiaste teams om het te testen. Eerste testronde is op dinsdag 17 februari (tijd in overleg). Latere rondes volgen nog. Teams van 2 tot 5 personen kunnen zich aanmelden om het spel te testen (op 17 februari of later moment).

Graag toesturen wie komt testen en korte beschrijving over jullie ervaring met dit soort spellen (ook zonder ervaring kun je natuurlijk meedoen.) De tocht duurt ongeveer twee uur en start vanaf Happy Island. Aanmelden kan via het contactformulier op www.outdoorescapegames.nl

Foto: Onderzoek voor nieuw moordmysterie-spel (aangeleverd).