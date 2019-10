‘Gezien in het Singer’ in Oude Raadhuis

Aalsmeer – De aankomende expositie ‘Gezien in het Singer’ die KCA in het Oude Raadhuis organiseert is een hele diverse geworden. Zo zijn er digitaal geconstrueerde foto’s, tsarina’s van keramiek, verhalen in weefgetouw, schilderijen die uit de lijst stappen en op de natuur geïnspireerd glaswerk te zien. De expositie wordt aanstaande zaterdag 26 oktober door de kunstenaars zelf geopend.

De tentoonstellingscommissie van KCA heeft de vijf kunstenaars uitgenodigd na een bezoek aan een expositie in het Singermuseum in Laren. De expositie heet dan ook ‘Gezien in het Singer’. Gewoon omdat de commissie het werk van respectievelijk Vincent van der Geest, Nadjezjda van Ittersum, Greetje Majoor, Govert Muijs en Mieke Pontier zeer de moeite waard vond om naar Aalsmeer te halen.

Zo heeft Vincent van der Geest (1967) zijn opleiding gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is daar afgestudeerd in de richting beeld en media technologie. Als beeldend kunstenaar maakt hij digitaal geconstrueerde foto’s. Hij is daarbij op zoek naar de kracht van de eenvoud. In deze snelle wereld vol visueel geschreeuw, waar kleuren, vormen, stemmen, meningen, geluiden, reclames, vrienden en volgers over elkaar heen buitelen in een voortdurende strijd om aandacht, probeert Vincent de essentie te vangen in eenvoud, stilte en strakke ontwerpen. Vincent probeert met heldere beelden thema’s aan te raken als de zin van het leven, vergankelijkheid en eenzaamheid.

Tsarina’s

Nadjezjda van Ittersum is een veelzijdige kunstenares, die zich bij verschillende disciplines thuis voelt. Zij schildert met acryl, maakt grafiek, assemblages en installaties. Voor deze expositie heeft ze haar tsarina’s van keramiek meegenomen. Ze dragen wulpse zomerjurken met rijglijfjes en frivole schouderbandjes. De Tsarina’s kijken de bezoeker uitdagend aan van onder hun ludieke hoofdtooien, waarin vaak vogels, vissen en vlinders zijn verwerkt. De pronte Tsarina’s zijn geglazuurd in harmonieuze tinten. Hierna wordt goud en zilver aan de tooien toegevoegd. Humor en mystiek vormen de basis van haar werk. Zo maakt ze bijvoorbeeld ook tsarina’s met uw portret.

Vloedgolven.

Verhalen in weefgetouw

Greetje Majoor zoekt in haar bijzondere weefgetouwen naar evenwicht in vorm en kleur. Dat vindt ze belangrijk in haar werk. Strakke lijnen en sterke kleuren hebben haar voorkeur. Muziek is één van haar inspiratiebronnen, maar ook actuele onderwerpen gaat ze niet uit de weg. Er moet voor haar een verhaal achter zitten. Voor deze expositie zijn dat werken die gaan over water, over de stijging van de waterspiegel, over vloedgolven en overstromingen.

Kortom, alles wat er gebeurt door klimaat-verandering. Dat wil ze tot uitdrukking brengen in haar werk. Zo maakte ze ook kleurrijke kunstwerken van strandafval. Stroken of een soort lappendekens van drie meter bij zestig centimeter. Dat afval verzamelde ze samen met haar man. Majoor probeert zo steeds een connectie te maken met de wereld van nu.

Buiten de lijntjes

Govert Muijs schildert al meer dan 35 jaar portretten en muurschilderingen. Hij doet dat in opdracht van wie dat maar wil. Voor zijn portretten gebruikt hij een bijzondere techniek. Deze techniek wordt ook wel trompe-l’oeil genoemd wat letterlijk bedrieg het oog betekent. Muijs is wat je noemt een klassiek schilder met klassieke technieken en onderwerpen. Daarbij gaat hij geen onderwerp uit de weg. Manshoge muurschilderingen met oldtimers, een havengezicht, levensgrote vliegtuigen of een schilderij op een schuur, Muijs doet het.

Zelf zegt hij: “In de afgelopen dertig jaar heb ik een eigen stijl ontwikkeld. Ik onderscheid me door mijn unieke vormgeving en het feit dat een schilderij bij mij niet ophoudt bij de lijst, maar verder gaat in de vrije ruimte. Recent is daar bewegend beeld aan toegevoegd zodat ik moderne media combineer met de aloude schilderkunst.”

Natuur als bron

Mieke Pontier is in 1965 begonnen als keramist, maar in 1988 kreeg ze een uitnodiging van de bekende glasfabriek in Leerdam om voor hen unica in glas te ontwerpen. Vanaf dat moment is ze zich steeds meer op glas gaan richten en in het bijzonder op combinaties van glas en keramiek. Haar ideeën komen voornamelijk uit de natuur.

“Ik ben altijd erg onder de indruk van de grootsheid van de natuur: door wat zich daar allemaal afspeelt en door de gevoelens die het oproept. Ook het grote natuur-krachtenspel dat ons overkomt zoals orkanen, zandstormen en aardverschuivingen kan me enorm boeien.” Andere invloeden op haar werk zijn de culturen van continenten en landen waar ze naar toe reisde zoals Afrika, Japan, Siberië en Noorwegen. Op haar website stelt Pontier dat haar werk er wel te zien is, maar pas echt kan worden ervaren als je er als toeschouwer omheen kunt lopen. Dat kan vanaf donderdag 24 oktober tot en met 8 december van donderdag tot en met zondag tussen 14.00 uur en 17.00 uur in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9.