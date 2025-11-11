Gezelligheid net zo belangrijk als scoren

De Kwakel – Sporten wordt vaak geassocieerd met zweten en afzien. Velen hebben er daarom moeite mee de eerste stap te zetten naar een gezonde leefstijl. Maar is dat wel terecht? Aukje van Rijn (17) uit De Kwakel laat zien dat het ook anders kan.

Een echt buitenmens noemt ze zichzelf. Dol op frisse lucht en lichaamsbeweging. Dat is altijd zo geweest. Als kind speelde Aukje van Rijn met lammetjes en klom in de hooiberg op de boerderij van haar opa en oma. Omdat ze zo blij wordt van bewegen, mag ze als zesjarige van haar ouders lid worden van sportvereniging KDO. Vandaag de dag speelt ze voetbal in de MO 20-1.

Mooiste sportmoment

Dat was toen ze haar allereerste doelpunt maakte. Het seizoen liep op zijn einde en Aukje stond met haar team niet hoog in de stand. Kan ze zich dat doelpunt nog herinneren? “Niet echt”, zegt ze lachend. “Wat me vooral is bijgebleven, is de vreugde-uitbarsting die erop volgde. We zijn een echt vriendinnenteam, het sociale aspect vind ik belangrijker dan het voetbal zelf.”

Als haar grote voorbeeld noemt ze haar broer Job, die ook bij KDO voetbalt. “Voetbal heeft zoals gezegd niet mijn grootste belangstelling, maar toch wil ik even goed worden als Job. Hij kent veel trucjes en schijnbewegingen, en als ik hem vraag of hij mij dat ook wil leren, dan doet hij dat.”

Het belang van lichaamsbeweging

Aukje wilde eigenlijk gaan studeren aan de Pabo, de lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Maar louter met haar neus in de boeken zitten, dat zou ze niet lang volhouden. Daarom koos ze voor de combinatie van lerarenopleiding met ALO, zodat ze later ook gymlessen kan gaan geven. “Het is belangrijk om kinderen in beweging te krijgen. Nu moeten ze vaak stilzitten, en dat vind ik jammer. Voor mijn opleiding ben ik een beweeg-bingokaart aan het maken. Een druk kind mag daarop een spel kiezen en uitvoeren. Daarna komen ze rustiger terug in de les.”

Favoriete training

Tijdens een voetbaltraining houdt Aukje zelf ook van spelvormen. Zoals honkbal met de voeten. “We richten drie honken in, de tegenstander mag de bal inschieten en proberen een homerun te maken. De spelers in het veld moeten de bal pakken en zo snel mogelijk naar de pitch brengen. Daar wordt heel wat bij gelachen.“

Heeft Aukje nog een advies voor mensen die zelf ook willen gaan sporten? “Jazeker, kies voor gezelligheid. Het sociale aspect is wat mij betreft net zo belangrijk als het sporten zelf. En in de derde helft pak ik graag een blikje ijsthee.”

“We zijn een echt vriendinnenteam, het sociale aspect vind ik belangrijker dan het voetbal zelf.” Foto: aangeleverd.