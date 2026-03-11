Gezellige, muzikale dag Absoluut Aalsmeer

Aalsmeer – Absoluut Aalsmeer heeft afgelopen zaterdag 7 maart een gezellige en drukbezochte muzikale dag georganiseerd in De Oude Veiling. Gedurende de hele dag genoten bezoekers van een gevarieerd programma met optredens van verschillende bands en artiesten uit de regio. De dag werd geopend door de band Unit4. Met een muzikaal palet dat sterk is geïnspireerd op de jaren zestig bracht de band een herkenbare mix van nummers. Daarna was het podium voor het kwartet JeP’rDC, een gelegenheidsband die speciaal voor een huiskamerproject acht eigen nummers heeft geschreven en ingestudeerd. Het publiek reageerde enthousiast op hun zelfgeschreven repertoire.

Vervolgens betraden zangeres Greta Holtrop-Schok en pianist Martijn Schok het podium. Zij openden hun optreden met het speciaal door Greta geschreven Absoluut Aalsmeer-lied. Met de tekst op flyers kon het publiek uit volle borst meezingen, wat dan ook enthousiast gebeurde. Na de pauze trad de relatief nieuwe formatie Groos op. Met hun energieke muziek en sterke vocale ondersteuning van drie zangeressen wist de groep het publiek te verrassen. De harmonieuze samenzang maakte veel indruk. Als een na laatste band stond de Hobo String Band op het podium en trakteerde op voor de band kenmerkende mix van folkrock en countryrock. De muzikale dag werd afgesloten door Dazzle, een band die al ruim veertig jaar actief is in Aalsmeer en Rijsenhout. De band bracht een gevarieerd repertoire. Het gitaarspel van Martijn Vogelaar kreeg daarbij veel waardering van het publiek.

Absoluut Aalsmeer kijkt terug op een zeer geslaagde dag en spreekt haar dank uit aan iedereen die het evenement mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk de bezoekers voor hun aanwezigheid. Tot slot roept Absoluut Aalsmeer iedereen op om op 18 maart te gaan stemmen.

Foto: Redactie Aalsmeer (Hobo String Band met lijsttrekker Dick Kuin).