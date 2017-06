Gezellige drukte in Het Oosterbad

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 23 juni trakteerde Het Oosterbad op midzomernacht zwemmen. Jaarlijks wordt dit sportieve evenement georganiseerd aan het begin van de zomer. Het weer is weliswaar behoorlijk omgeslagen, geen tropische temperaturen meer, maar toch mochten vele bezoekers welkom geheten worden. Naast springen van de duikplanken en genieten van het verkoelende water waren er diverse opblaas-attracties waar de bezoekers zich op konden vermaken. Het was gezellig, ook op het terras voor de minder sportievelingen, die genoten van een drankje, al het spektakel in het water en sfeervolle muziek.

Zwemvierdaagse

Aanstaande maandag 26 juni start in het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade de jaarlijkse zwemvierdaagse. Vijf avonden, tot en met vrijdag 30 juni, hebben deelnemers de tijd om verschillende afstanden te zwemmen. Kinderen tot 12 jaar met een diploma zwemmen dagelijks 250 meter en boven de 12 jaar vier dagen lang 500 meter. Alle deelnemers worden beloond met de felbegeerde zwemvierdaagse-medaille. Het wordt niet alleen meters maken, er zijn dagelijks ook extra activiteiten, zoals boegsprietlopen, plankhangen en wie maakt het hoogste bommetje van Aalsmeer. Iedereen kan/mag deelnemen. Kijk voor meer informatie op www.hetoosterbad.nl.

De Waterlelie

Wie van baantjes zwemmen houdt, zit overigens goed. Een week na de vierdaagse in Het Oosterbad kan een duik genomen in zwembad De Waterlelie aan de Dreef. Hier wordt van 3 tot en met 7 juli de Lenie van der Meer zwemvierdaagse gehouden. Eveneens vinden deze dagen extra activiteiten plaats.

Foto: www.kicksfotos.nl