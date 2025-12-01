Gezellige drukte dankzij Lief & Leed

De Kwakel – In De Kwakel was het de afgelopen weken een drukte van belang in de Chrysantenlaan. De actieve Lief & Leed-organisatie wist voor warmte en verbondenheid in de buurt te zorgen.

Met Sint-Maarten werd een oproep gedaan om buiten een kaars of lichtje te plaatsen, zodat de kinderen precies wisten waar ze konden aanbellen. Dat leidde tot een sfeervol verlichte straat, vol twinkelende lichtjes die voor een bijna magische aanblik zorgden. Het werd een gezellige avond, waarop niet alleen de kinderen uit de straat zelf, maar ook vriendjes en vriendinnetjes van buitenaf enthousiast langskwamen.

Schoen zetten

Alsof dat nog niet genoeg was, ontving de Lief & Leed-organisatie kort daarna een bijzonder bericht van Sinterklaas en zijn pieten: alle kinderen tot en met 11 jaar mochten hun schoen zetten. Een handige buurtbewoner maakte speciaal hiervoor een prachtig kastje, waarin maar liefst zeventien schoenen klaarstonden voor de nachtelijke komst van Sint of Piet. En jawel, de volgende dag waren alle schoenen gevuld en kreeg ieder kind een cadeautje. Een groot succes!

Het kastje krijgt nu een nieuwe bestemming: het wordt omgetoverd tot een buurtkastje waar bewoners boeken, spelletjes, puzzels en andere kleine spullen kunnen achterlaten of meenemen. Lief & Leed hoopt dat dit initiatief net zo enthousiast wordt omarmd als de eerdere activiteiten, zodat het kastje kan uitgroeien tot een geliefd verbindingspunt in de straat.

Gezellige drukte aan de Chrysantenlaan dankzij Lief & Leed. Foto: aangeleverd.