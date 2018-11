Gezellig Pietenfeest in het Centrum

Aalsmeer – Om één uur klonk ineens zaterdagmiddag 24 november muziek in het Centrum. De DJ Piet arriveerde in zijn rijdende dj-meubel en hij kwam met een grote groep Pieten het winkelend publiek vermaken. De Pieten hadden de oude brandweerwagen als vervoermiddel en deze glimmende bus trok veel bekijks.

Het Pietenfeest was aangekondigd en het bericht in de krant bleek gelezen. Vele kinderen kwamen mee feesten en deelnemen aan de Pieten-speurtocht in de etalages van de winkels in het dorp. De jongens en meisjes (en soms ook hun ouders) waren wel te porren voor een vrolijk dansje met de Pieten. Met de Pieten op de foto was eveneens heel populair, maar met Sinterklaas en Pieten misschien nog wel meer. De Sint had een prachtige stoel gekregen bij Foto De Boer en hier konden de jongens en meisjes zich met de goedheiligman laten vereeuwigen.

Sinterklaas heeft ook nog een frisse wandeling gemaakt door het Centrum, onder andere om alvast cadeau-ideeën op te doen en dit kan prima in de winkelstraten in het dorp met een gevarieerd aanbod.

Koopavond met Pietje Pin

Aanstaande vrijdag 30 november tijdens de koopavond trakteert Meer Aalsmeer opnieuw op een leuke en interessante activiteit. Pietje Pin is ingehuurd en deze ‘geldpiet’ mag zwaaien met z’n pinpas en aankopen afrekenen voor klanten. Het zou dus zomaar kunnen dat je thuis komt met een nieuwe outfit of een zak vol cadeaus zonder hier een cent voor betaald te hebben en dat is toch mooi meegenomen in deze dure decembermaand!

Foto: www.kicksfotos.nl