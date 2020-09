De Kwakel – Langs het Jaagpad in De Kwakel is zondagmiddag een plezierjacht in brand gevlogen. Vanwege de lastige bereikbaarheid werden diverse brandweerkorpsen gealarmeerd waaronder die van Nieuwveen en Leimuiden. Zij hebben de brand geblust door via de sluis in de Amstel slangen uit te rollen naar de brandende boot. 2 ambulances en de Traumaheli zijn ingezet voor de gewonden, over hun toestand is op dit moment niets bekend. (foto Jan Uithol)