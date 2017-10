Gewonde na ongeval op Kasteleinweg

Aalsmeer – Op de kruising Burgemeester Kasteleinweg met de J.C. Mensinglaan heeft maandagavond 16 oktober een zwaar ongeval plaatsgevonden. Een bus en een auto zijn met elkaar in botsing gekomen. Door de klap belandde een van de voertuigen op z’n zijkant. De auto is aan de voorzijde zwaar beschadigd geraakt.

Diverse hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de politie, de brandweer en een traumateam. In ieder geval is één persoon gewond geraakt en is per ambulance afgevoerd. De brandweer heeft de bestuurders uit de wagens bevrijd.

De verkeersongevallendienst van de politie heeft het wegdeel afgezet en doet op dit moment onderzoek ter plaatse. Volgens een getuige is een van de twee wagens door het rode verkeerslicht gereden. Het ongeval zien gebeuren? De politie hoort het graag via 0900-8844.

Foto: Marco Carels