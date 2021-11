Gewonde en veel schade na aanrijding

Rijsenhout – Op de kruising Bennebroekerweg met de Aalsmeerderweg in Rijsenhout is woensdag 10 november rond twee uur in de middag een flink ongeval gebeurd. Twee auto’s zijn door nog onbekende oorzaak op elkaar gebotst. De schade is enorm. Eén van de voertuigen is door de klap in een tuin terecht gekomen.

Bij het ongeval is één persoon gewond geraakt. Na controle door het ambulancepersoneel is de bestuurder met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Voordat eerste hulp geboden kon worden heeft de brandweer de gewonde, waarvan de auto tot stilstand was gekomen in een tuin, uit het wrak bevrijd. De bestuurder van de andere personenauto is aangehouden door de politie.

Een traumahelikopter was opgeroepen, maar bleek uiteindelijk niet nodig. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen