Uithoorn – Maandagavond omstreeks half elf is aan de Boterbloem in Uithoorn een persoon aangehouden. De politie spreekt over een melding van geweld. Er is een persoon ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Er is niemand naar een ziekenhuis vervoerd. Wat er zich precies heeft afgespeeld heeft de politie (nog) niet bekend gemaakt ( foto VTF)