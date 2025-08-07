Gevonden kunstschatten in Huiskamermuseum

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Dat het Huiskamermuseum deel uitmaakt van het Bob out of Box weekend is organisch gegroeid. Twee jaar lang was er kunst te zien dat afkomstig was uit het Huiskamermuseum. In het eerste jaar werd een waslijn in de ark gespannen, daaraan hingen aan knijpers de etsen en zeefdrukken. Het jaar er op waren er tekeningen van Roos de Lange te zien. En toen werd het tijd – mede op verzoek – om in 2024 op eigen locatie de Mokum Collectie te tonen en ook een paar fotografen uit te nodigen.

De reacties waren zeer positief. ‘Ik ben hiernaar toegestuurd omdat het hier zo bijzonder is.’ Het is de sfeer en de mooie verhalen rond de kunst die het bezoek aan het Huiskamermuseum tot een belevenis maken. Dat er dit jaar nog een locatie is bijgekomen – Judith Keessen en haar poppenhuizen – is een verrijking voor het Bob out of the Box kunstweekend waar op ludieke wijze schoonheid wordt gepresenteerd. Drie verrassende locaties met een eigen karakter waar veel te ontdekken valt.

Grafiek en krijttekeningen

Dit jaar is naast de altijd te bekijken Mokum Collectie ook niet eerder getoond grafiek te zien van verschillende kunstenaars en speciaal voor dit weekend worden ook de gevonden kunstschatten geëxposeerd. De gedateerde en gesigneerde krijttekeningen zijn gemaakt door Ferdinand Erfmann (1901 -1968) Erfmann reisde in de jaren twintig tot en met jaren zestig van de vorige eeuw naar verschillende landen en tijdens zijn verblijf heeft hij heel veel getekend. Jarenlang zaten de tekeningen verstopt in een grote map die recent geopend is. Wie had kunnen bedenken dat deze map een schat aan reisherinnering zou bevatten van een kunstenaar waarvan werk in nationale en internationale musea te zien is.

Ferdinand Erfmann

De moeder van Erfmann was actrice en volgens haar zoon een hele goede. Dat telde niet voor zijn vader met wie hij een slechte verhouding had. Zo was dat terug te lezen in zijn dagboeken. Deze zijn inmiddels geschonken aan het RKD (Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie). Het Huiskamermuseum bezit nog wel een aantal portretfoto’s van Erfmann en er hangen ook vele schilderijen van zijn hand aan de muren. Erfmann was een dierenliefhebber, de ezeltjes die hij tekende tijdens zijn vakanties in Sicilië zijn aandoenlijk. Zijn getekende landschappen tonen weer een heel ander karakter. Zij nemen je mee naar verre oorden waar het warm is, de hemel en zee blauw. Naast handtekening en datum wordt ook land of plaats genoemd. Ook heel geestig zijn de schetsen waarin Erfmann duidelijk zijn voorkeur voor theater bewijst. Zijn politieke protesttekeningen uit de jaren dertig en veertig zijn pareltjes.

Het is het beste het allemaal zelf te komen bekijken. Voel je welkom! Omdat de Mokum Collectie en de kunstschatten op de eerste en tweede etage zijn tentoongesteld moeten er wel twee trappen beklommen worden. Zaterdag 20 en zondag 21 september is het Huiskamermuseum geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. Het adres is: Van Cleeffkade 12a.

Foto: Krijttekening van Ferdinand Erfmann (aangeleverd).