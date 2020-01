Getuigenoproep politie over incidenten met jaarwisseling

Uithoorn – Rondom de jaarwisseling hebben er diverse incidenten plaatsgevonden binnen de gemeente Uithoorn. De politie is een opsporingsonderzoek gestart naar de mogelijke daders en vraagt hierbij om uw hulp.

De politie zou graag meer informatie ontvangen omtrent de vernielingen en brandstichtingen die rondom oud en nieuw hebben plaatsgevonden.

Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u camerabeelden of foto’s, die mogelijk kunnen leiden naar de daders? Gevraagd wordt om dan contact op te nemen met het algemene telefoonnummer van de politie: 0900-8844. U mag uiteraard ook naar het politiebureau komen voor het geven van informatie. Wie anoniem wil blijven, kan een melding doe via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Ben je zelf betrokken bij een van de incidenten, heb je hier spijt van en wil je schoon schip maken? Meld jezelf dan bij een politiebureau in de buurt.