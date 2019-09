Getuigen van inbraak gezocht

Uithoorn – Tussen donderdag 12 en maandag 16 september is ingebroken in een woning in het seniorencomplex aan het Potgieterhof. Het slot is uit de voordeur van het huis geboord. Op een andere toegangsdeur zijn ook braaksporen aangetroffen. De gehele woning is doorzocht, diverse kasten en lades zijn geopend. Vooralsnog is niet bekend of er buit is gemaakt. De inbraak heeft tussen half acht donderdagavond en maandagochtend elf uur plaatsgevonden. De politie hoopt dat er getuigen zijn. Zij worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.