Getuigen gezocht: Lotenverkoper overvallen

Kudelstaart – Op woensdag 14 juni is rond kwart voor zeven in de avond een 69-jarige man uit Kudelstaart overvallen door twee straatrovers in de Schweitzerstraat, op het parkeerterrein tussen de huizen. De inwoner had nog twee boekjes met loten van de Zonnebloem en was huis-aan-huis gegaan om deze nog te verkopen. Hij werd op weg naar zijn huis benaderd door twee jongens, die beide een zwarte helm droegen. Beiden droegen een blauwe jas met een witte streep, een vaag logo en ook in wit het woord Amstelveen. De overvallers zijn volgens de man ongeveer 20 jaar oud en hebben (gezien aan de handen) een donkere huidskleur. De een is rond de 1.85 meter lang en heeft een fors bestuur. De ander is kleiner, ongeveer 1.70 meter lang, en heeft een normaal postuur. De twee gingen er vandoor met hun buit, 40 euro, op een zwarte scooter zonder scherm en met een gele kentekenplaat. De politie heeft een buurtonderzoek gehouden. De twee zijn al eerder in de wijk gezien. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.