Getuigen gezocht: Kater Snow mishandeld!

Aalsmeer – Een oproep werd afgelopen zaterdag 21 oktober gedaan op facebook. Kater Snow was niet thuis gekomen bij zijn baasjes in de Begoniastraat en dit was heel ongebruikelijk. Snow blijft altijd dicht bij huis. Het hele weekend is gezocht naar Snow en was er die vreselijke onzekerheid waar hij was en of hij nog in leven was.

Op maandag 23 oktober was er het antwoord, opluchting en afgrijzen. Snow meldde zich al miauwend aan de andere kant van de schutting. Wit was de kater niet meer, onverlaten hebben het dier mishandeld en bespoten met gele verf. Ook was Snow helemaal nat en duidelijk uitgeput. Onbegrijpelijk, wie doet nou zo iets?

Direct is Snow naar de dierenarts gebracht. Deze heeft de kater schoon gemaakt met Biotex. De gele verf is er uit, maar er is meer. Het dier was niet nat van water, maar is overgoten met benzine. Besloten is om Snow een nachtje te laten blijven bij de dierenarts om in de gaten te houden of hij benzine heeft binnen gekregen.

Getuigen gezocht

Uiteraard is aangifte gedaan van deze ziekelijke dierenmishandeling bij de politie. Er loopt een onderzoek. Maar hulp van inwoners wordt ook bijzonder op prijs gesteld. Wie heeft zaterdagmiddag of -avond gezien dat Snow werd gepakt (waarschijnlijk aan zijn staart vast gegrepen, want hier mag niet meer aangekomen worden), iets gezien of gehoord van de mishandeling in nabijheid van de Begoniastraat? Iedere tip is welkom, dit is te gruwelijk om niet bestraft te worden. De politie is bereikbaar via 0900-8844.