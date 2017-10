Getuigen gezocht: Fietser slaat vrouw in gezicht

Aalsmeer – Op zondag 22 oktober tussen één en kwart over een ’s middags is een inwoonster in haar gezicht geslagen door een fietser. De vrouw wilde in haar auto het Raadhuisplein afrijden via de ophaalbrug naar de Van Cleeffkade. Een fietser kwam haar op de (smalle) brug tegemoet en was het waarschijnlijk niet eens met haar rijgedrag.

De man was flink aan het schelden, waarop de inwoonster het raampje van haar auto opende om te vragen wat er aan de hand was. Hier kreeg zij geen kans voor. De fietser haalde direct uit en gaf de vrouw een vuistslag in haar gezicht. De inwoonster heeft verwondingen opgelopen aan haar wang en lippen.

Ondanks dat het rond genoemd tijdstip hard regende, liepen er mensen op het Raadhuisplein die de mishandeling hebben zien gebeuren. Onder andere werd de inwoonster aangesproken door een Engels sprekend echtpaar die de fietser betitelde als “crazy man”. Ook liet in de nabijheid een man zijn hond uit. Mogelijk heeft hij de fietser herkend, want de mishandelde vrouw was volkomen van slag en verward.

Signalement

Er is wel enigszins een signalement bekend: De fietser is ongeveer 40 tot 50 jaar oud, heeft donkerbruin haar wat er onverzorgd uit zag. Hij heeft een normaal postuur en sprak Nederlands. De man droeg een groene jas en had slippers aan. Hopelijk willen genoemde getuigen of andere inwoners die de mishandeling hebben gezien, zich melden bij de politie via 0900-8844.

Uiteraard mag de fietser zelf ook zijn verhaal komen doen bij het politiebureau aan de Dreef. De in het gezicht geslagen inwoonster maakt het redelijk. Ze is nog steeds beduusd dat dit haar overkomen is.