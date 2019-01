Gestolen bus aangetroffen

Uithoorn – Op 1 januari rond drie uur in de middag zijn agenten op verzoek van enkele bewoners naar het parkeerterrein bij Aan de Kant gereden. Hier zou al geruime tijd een onbekende witte bestelbus staan. De wagen bleek te zijn gestolen in Amsterdam op 10 november. Achter in de bus werd een motorscooter aangetroffen zonder kenteken. De bestelbus met de motorscooter is weggesleept en gestald bij het politiebureau. Het onderzoek naar de motorscooter loopt nog. De bestelbus is inmiddels retour bij de rechtmatige eigenaar.