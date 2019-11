Geslaagde verjaardag van de Wereldkeuken Uithoorn

Op woensdag 20 november vierde de Wereldkeuken Uithoorn haar 5-jairg bestaan, met in plaats van een land of keuken als kookthema het thema ‘Feest’; de bezoekers werd een aaneenschakeling van hapjes voorgezet. Met in totaal ca. 100 mensen was het een drukbezochte avond, waarvoor extra tafels neergezet waren in de Scheg. Het was wat krap maar wel erg gezellig en omdat er ook veel koude hapjes waren, die uitgeserveerd werden, kon iedereen toch binnen korte tijd van elkaar eten.

Als eerste was er een pompoensoep, zoals altijd gemaakt door Ons Tweede Thuis. Ook stonden er nachochips en sausjes op de tafels bij binnenkomst. Toen de eerste bezoekers binnen kwamen, werd er nog druk gewerkt aan het koude deel van het ‘hoofgerecht’; een plank met diverse hapjes, waaronder twee verschillende wraps, fruit, kaas en tomaat-mozzarella spiesjes. De kookploeg bestond dit keer niet alleen uit een deel van onze vaste vrijwilligers, ’s middags hebben wij ook helpende handjes gekregen van een aantal ambtenaren en de wethouder die ons wilden feliciteren met het 5-jarige bestaan.

Toen de planken op de tafels gezet waren ging ook het (warme) buffet open; dit bestond uit gehaktballetjes in tomatensaus, falafel, kipkluifjes, tortilla, gevulde eieren en twee salades. Tussendoor werden er ook ‘verjaardagsspeeches’ gehouden, door wethouder Zijlstra en door onze barman Eric. Ondertussen was men in de keuken al weer druk in de weer met het toetje; ook nu werden er borden op de tafels gezet, met zoete lekkernijen.

Al met al was het een drukke en gezellige avond, mede dankzij de vele vrijwilligers en de groenten van de Goudreinet kunnen we terugkijken op een leuk verjaardagsfeestje. In december zal er weer een Wereldkeuken zijn, met als thema Kerst. Houdt U deze krant, de website (wereldkeukenuithoorn.nl) of Facebook (Wereldkeuken Uithoorn) in de gaten voor meer informatie of mogelijkheid tot aanmelden.