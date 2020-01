Geslaagde sport en spel instuif bij KDO D.A.G.

De Kwakel – Op vrijdag 3-1-2020 was er in de beide sporthallen van KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel weer een sport en spel instuif voor de jeugd. Om 10.00 uur mochten de kinderen naar binnen. In de grote sporthal stonden allerlei turntoestellen klaar om gebruikt te worden. Er was een aparte hoek ingericht voor de kinderen vanaf 2 jaar.De peuters en kleuters konden daar kennis maken met meerdere attributen die tijdens de lessen van het nijntje beweegdiploma worden gebruikt. Nijntje liep ook nog paar keer door de zaal om kinderen een boxje of handje te geven.

Bij KDO D.A.G. is er op maandagmiddag van 14.45 uur tot 15.30 uur peutergym voor kinderen 2,3 of 4 jaar en op woensdagmiddag kleutergym voor kinderen vanaf 4 jaar. De lessen worden gegeven door een gediplomeerde docentes, die speciaal hiervoor een extra cursus voor de lesmethode van het Nijntje beweegdiploma hebben gevolgd. We hebben nog wat ruimte voor nieuwe kinderen. Voor € 52,00 kunnen de peuters en kleuters tot eind juni naar hartenlust bewegen.

In de rest van de grote zaal werden de toestellen door de wat grotere kinderen uitgeprobeerd. We hebben meerdere radslagen en overslagen gezien op de tumblingbaan. De mooiste kwamen natuurlijk van de kinderen die al op maandagmiddag turnen bij KDO.

In de kleine zaal werden allerlei balspelen gedaan. Iedereen die even lekker wilde rennen kon daar zich heerlijk uitleven. 2 keer was er een pauze voor de balspelen maar werd er een workshop dansen gegeven. Noëlla onze nieuwe dancedocente zette de spiegels klaar voor een echte dansles die met enthousiasme werd ontvangen. Leuk om te zien dat niet alleen de meisjes maar zeker ook de jongens goed meededen.