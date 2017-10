Geslaagde receptie ontmoetingscentrum

Aalsmeer – Zaterdag 30 september vierde het ontmoetingscentrum het 10 jarig jubileum. Het ontmoetingscentrum, gevestigd in gebouw Irene en onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer, biedt een zeer gevarieerd ondersteuningsprogramma voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Ook is het Odensehuis met inloopmogelijkheden gekoppeld aan het centrum.

Wethouder Ad Verburg opende de viering. Hij sprak lovende woorden en benadrukte de noodzaak van ondersteuning voor gemiddeld 500 mensen met dementie in Aalsmeer. De gemeente geeft subsidie voor de inloopmogelijkheden die het ontmoetingscentrum biedt aan een brede groep ouderen. Ouderen zijn kwetsbaar en de activiteiten dienen ter voorkoming van eenzaamheid en fysieke en mentale achteruitgang.

Het Odensehuis

Het dagprogramma van het Odensehuis is volledig ontwikkeld voor en door de deelnemers en vrijwilligers en wordt ondersteund door een professional. Als er meer ondersteuning nodig is, is er een maatwerkprogramma op indicatie van de WMO. Dit programma is uitgebreid met een programma voor jongere mensen met dementie die zich op allerlei manieren nuttig willen maken, genaamd dementalent. Het ontmoetingscentrum heeft 70 maatwerk deelnemers die ondanks hun dementie en dankzij het programma thuis kunnen blijven wonen tot ook voor hunzelf thuis wonen geen veiligheid meer biedt.

De receptie werd druk bezocht door huidige en oud deelnemers en mantelzorgers. Maar ook door de vele vrijwilligers en samenwerkingspartners. Er waren diverse workshops om kennis te maken met de activiteiten en Tatus verzorgde gedurende de hele middag livemuziek met diverse gastoptredens van oud muzikanten. Het ontmoetingscentrum zal na deze geslaagde receptie op dezelfde voet doorgaan inspelend op de behoefte van kwetsbare ouderen en mensen met dementie.

Foto: www.kicksfotos.nl