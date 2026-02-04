Geslaagde open dag Vakcollege Thamen

Uithoorn – Basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8 konden woensdag 21 januari de open dag bezoeken op Vakcollege Thamen in Uithoorn. Met een paspoort in de hand, gingen de leerlingen op reis door het college, waar de jonge bezoekers, veelal vergezeld door ouders, aan allerlei activiteiten meededen. De leerlingen hebben een mooi beeld gekregen van het lesprogramma, waar ‘leren door doen’ centraal staat.

Er kon gekookt worden, er werden banden verwisseld, tasjes bedrukt, werkstukken gelast en getimmerd, proefjes gedaan, theorielessen gegeven, raadsels opgelost en er werd flink sfeer geproefd. Binnen Vakcollege Thamen is het belangrijk, dat leerlingen gezien worden en dat het programma afgestemd wordt op de leerling. Zo was er ook aandacht voor de Mavo/Havo-klas waar leerlingen kunnen instromen in samenwerking met het Alkwin Kollege.

Aankomend schooljaar wordt er gestart met LO2 (extra lichamelijke opvoeding), een examenvak voor de leerlingen van de theoretische leerweg, waarbij bewegen centraal staat en waarbij leerlingen hun talent ontdekken en kunnen groeien in verschillende sporten.

Woensdagen 18 februari en 11 maart zijn er lesmiddagen, de zogeheten try-outs. Voor inschrijving, deelname en meer informatie: www.thamen.nl.

Op de foto: Er kon gekookt worden. Foto: aangeleverd.