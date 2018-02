Mijdrecht – Het was zaterdag, de 27e januari, weer een gezellig gebeuren in het restaurant van Bowling Mijdrecht. De gasten van de afdelingen De Hoef, Mijdrecht en Wilnis konden genieten van elkaar en het programma, dat hun werd voorgeschoteld. Een bandparodist verhoogde al gauw de stemming en bij de bingo had iedereen een leuke prijs. De topper was toch wel het heerlijke diner, dat door het enthousiaste vrijwilligersteam van de Zonnebloem werd uitgeserveerd.